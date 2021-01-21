جنازة عسكرية لضابط الإدارة العامة للمرور شهيد الواجب

لقي الرائد شعبان صلاح، ضابط بالإدارة العامة للمرور، مصرعه على طريق المحور فجرًا، أثناء مروره لفحص حادث تصادم بالجهة الأخرى، وتم نقل الجثمان لمسقط رأسه بمحافظة البحيرة، والتصريح بالدفن.وتبين من خلال التحريات، أن الضابط الشهيد كان يعبر الطريق لفحص إحدى السيارات، إلا أن سيارة مسرعة قادمة من اتجاه ميدان لبنان إلى أكتوبر صدمته، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.وتلقى قسم شرطة كرداسة إخطارا بالحادث، وتم تحديد السيارة التي ارتكبت الحادث، وجار التحقيق في الواقعة.وخلال جنازة عسكرية، تم دفن جثمان شهيد الواجب الرائد شعبان صلاح، الضابط بالإدارة العامة للمرور، بمسقط رأسه في محافظة البحيرة، وسط مشاركة عدد من زملائه، والقيادات الأمنية.