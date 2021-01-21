«التخطيط»: 2.4 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ الحكومة مرحلة جديدة من تطوير المستشفيات الجامعية بتكلفة قدرها 2.4 مليار جنيه خلال عامى 2021 و2022، فى إطار خطة الخطة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن من بين المشروعات استكمال المستشفى الجامعى بقنا بتكلفة 1.4 مليار جنيه ويتضمن استكمال عملية إنشاء مبنى صحة المرأة، ومبنى للطاقة وإمداد المستشفى الجامعى بالأجهزة الطبية والآلات الجراحية اللازمة للعيادات الخارجية وغرفة العمليات والعناية.ولفتت إلى استكمال مبنى المستشفى الجامعى بالسويس بتكلفة 870 مليون جنيه من خلال تطوير مبانى المستشفى الجامعى لاستيعاب أعداد المرضى المتزايدة، وتوفير الكوادر الفنية بالأعداد والكفاءات المطلوبة، بما يحقق معايير اعتماد المستشفيات، وتوفير التجهيزات اللازمة لتتطابق مع احتياجات البيئة المحيطة.