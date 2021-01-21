«التخطيط»: 800 مليون جنيه لتطوير مستشفى عين شمس التخصصى

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ مشروع لتطوير مستشفى عين شمس التخصصي، بتكلفة إجمالية قدرها 800 مليون جنيه، لافتة إلى أن أعمال المشروع بدأت في مايو 2020 وتمتد حتى 30 يونيو 2022.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن تطوير مبنى أ، وتطوير العمليات بنظام الكبسولة، تطوير وحدة الرعاية المركزة (أ)، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الطبية المختلفة للتماس مع مواصفات الـGCs الباثولوجى- الكلى الصناعى- المحضن، الصيدلة، إحلال وتجديد بعض الأجهزة.وأشارت إلى أن حجم المخصصات المالية التى رصدت للمشروع خلال العام المالى 2019-2020، بلغت 108 ملاييم جنيه أنفق منها 55 مليون جنيه حتى ديسمبر 2019-2020، بمعدل إنفاق مالى سنوى 51%.