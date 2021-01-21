ميركل: ما زلت أستمتع بمهام عملى السياسية حتى فى ظل كورونا

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها لا تزال تستمتع بمهام عملها حتى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت ميركل اليوم الخميس بالعاصمة برلين إن قرار ترشحها مرة أخرى لمنصب المستشارية في الانتخابات البرلمانية الماضية في عام 2017 لم يكن سهلًا، ولكنها أكدت أنها غير نادمة عليه.وتابعت المستشارة أن السياسة تتمثل في الذهاب كل صباح إلى المكتب دون معرفة كيف سيبدو المساء، موضحة أنه عند إلقائها مثلًا خطاب ليلة رأس السنة في عام 2015، لم تكن لتتخيل كل ما حدث في نطاق الهجرة.وأضافت أنه لم يمكنها في عام 2007 تصور "أننا سننزلق في أزمة مالية مجنونة"، وتابعت: "وها هو الآن الوضع في هذا الوباء".