أستاذ طب نفسي توضح الأعراض التي تؤثر على الطفل بسبب العنف

قالت الدكتوره بسمة إبراهيم، أستاذ الطب النفسي، إن العنف ضد الأطفال شكل من أشكال انتهاك لحقوق الإنسانية والتي يكون له أثر بالسلب على سلوكيات الأبناء في الكبر، وللعنف أشكال منها العنف أو الأذى الجسدي، أو النفسي، أو الإهمال بأشكاله، وسوء المعاملة، أو أي نوع من الاستغلال، كالإساءات الجنسية.وأوضحت أن جرائم العنف ضد الأطفال أصبحت ظاهرة تحتاج لتكافل الجهود في شتى الميادين لصدها ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها في حق الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لا يحسنون الدفاع على أنفسهم، وهناك أعراض تؤثر على الطفل بسبب العنف وأبرزها:أعراض تؤثر على الطفلالطفل الذي تعرض للعنف يكون واضح على تصرفاته مع الآخرين، حيث يشعر دائما بالخوف والفزع من أي شئ ولكن أبرز تلك الأعراض هي:- يكون الطفل انطوائيالعنف يجعل من الطفل انطوائيًا ويجعله يبتعد عن الأصدقاء أو الأنشطة المعتادة.-العنف يغير من سلوك الطفليتغير سلوك الطفل الذي يتعرض للعنف فا يصبح شخص عدواني، أو شخص سريع الغضب، أو فرط النشاط باَضافة إلي تغير مستواه الدراسي.- الاكتئابيشعر الطفل الذي يتعرض للعنف إلى الاكتئاب، أو القلق، والخوف ويفضل دائما العزلة.- الانتحاريسعى دائما الطفل الذي تعرض إلى العنف إلى محاولة الانتحار.