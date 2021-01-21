أستاذ طب نفسي توضح الأعراض التي تؤثر على الطفل بسبب العنف
الخميس 21/يناير/2021 - 12:31 م
هويدا سعيدطباعة
قالت الدكتوره بسمة إبراهيم، أستاذ الطب النفسي، إن العنف ضد الأطفال شكل من أشكال انتهاك لحقوق الإنسانية والتي يكون له أثر بالسلب على سلوكيات الأبناء في الكبر، وللعنف أشكال منها العنف أو الأذى الجسدي، أو النفسي، أو الإهمال بأشكاله، وسوء المعاملة، أو أي نوع من الاستغلال، كالإساءات الجنسية.
وأوضحت أن جرائم العنف ضد الأطفال أصبحت ظاهرة تحتاج لتكافل الجهود في شتى الميادين لصدها ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها في حق الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لا يحسنون الدفاع على أنفسهم، وهناك أعراض تؤثر على الطفل بسبب العنف وأبرزها:
أعراض تؤثر على الطفل
الطفل الذي تعرض للعنف يكون واضح على تصرفاته مع الآخرين، حيث يشعر دائما بالخوف والفزع من أي شئ ولكن أبرز تلك الأعراض هي:
- يكون الطفل انطوائي
العنف يجعل من الطفل انطوائيًا ويجعله يبتعد عن الأصدقاء أو الأنشطة المعتادة.
-العنف يغير من سلوك الطفل
يتغير سلوك الطفل الذي يتعرض للعنف فا يصبح شخص عدواني، أو شخص سريع الغضب، أو فرط النشاط باَضافة إلي تغير مستواه الدراسي.
- الاكتئاب
يشعر الطفل الذي يتعرض للعنف إلى الاكتئاب، أو القلق، والخوف ويفضل دائما العزلة.
- الانتحار
يسعى دائما الطفل الذي تعرض إلى العنف إلى محاولة الانتحار.
وأوضحت أن جرائم العنف ضد الأطفال أصبحت ظاهرة تحتاج لتكافل الجهود في شتى الميادين لصدها ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها في حق الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لا يحسنون الدفاع على أنفسهم، وهناك أعراض تؤثر على الطفل بسبب العنف وأبرزها:
أعراض تؤثر على الطفل
الطفل الذي تعرض للعنف يكون واضح على تصرفاته مع الآخرين، حيث يشعر دائما بالخوف والفزع من أي شئ ولكن أبرز تلك الأعراض هي:
- يكون الطفل انطوائي
العنف يجعل من الطفل انطوائيًا ويجعله يبتعد عن الأصدقاء أو الأنشطة المعتادة.
-العنف يغير من سلوك الطفل
يتغير سلوك الطفل الذي يتعرض للعنف فا يصبح شخص عدواني، أو شخص سريع الغضب، أو فرط النشاط باَضافة إلي تغير مستواه الدراسي.
- الاكتئاب
يشعر الطفل الذي يتعرض للعنف إلى الاكتئاب، أو القلق، والخوف ويفضل دائما العزلة.
- الانتحار
يسعى دائما الطفل الذي تعرض إلى العنف إلى محاولة الانتحار.