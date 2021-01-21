قراءة عامة للأبراج الفلكية خلال النصف الثاني من يناير
الخميس 21/يناير/2021 - 10:29 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم خبيرة الأبراج وقارئة أوراق التاروت مروة نصر، قراءة عامة للأبراج الفلكيةخلال النصف الثاني من شهر يناير.
برج الحمل:
مهنيا: أربعة كواكب بمنزل المشروعات تدعم أعمال مواليد برج الحمل ويتقدمون بثقة ومهارة نحو أهدافهم.
الحب: كوكب فينوس في وضع معاكس يجب أن يحاولوا أن يتقبلوا الاختلاف مع الشريك ويكونوا متسامحين.
برج الثور:
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد تعترض طريق مواليد برج الثور بعض العقبات، ومن المهم عدم التسرع في خياراتهم.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحظ يمنحهم الحياة العاطفية ويعدهم بأجواء حلوة مع الشريك.
برج الجوزاء:
مهنيا: فريق من الكواكب بمنزل الحظ يمنح مواليد برج الجوزاء أفكار خلاقة تساعدهم على زيادة دخلهم، وتحسن التخطيط لمستقبلهم.
عاطفيا: يعيشون مشاعر إيجابية ويشعرون بالسعادة على كل الأصعدة.
برج السرطان:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج السرطان عزيمة جبارة ويحصلون بسهولة على مساندة البعض.
عاطفيا: كوكب فينوس بمواجهة برجهم عليهم عدم التشدد ليحافظون على علاقتكهم بالشريك.
برج الأسد:
مهنيا: الكواكب مجتمعة بمواجهة مواليد برج الاسد وتضع العقبات بطريقهم من الأفضل أن يتأنوا ولا يتعجلون شيئًا، ويخلقون لنفسهم الفرص.
عاطفيا: لديهم مشاعر حب متزنة ويميلون للتواصل مع الشريك بهدوء وتجمعهم به لقاءات سعيدة.
برج العذراء:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج العذراء إرادة قوية إذا كانت لديهم مسائل معلقة أو ملفات صعبة فالوقت مناسب للانتهاء منها.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يعدهم بالفرح وبقضاء أوقات عاطفية رائعة مع الشريك.
برج الحمل:
مهنيا: أربعة كواكب بمنزل المشروعات تدعم أعمال مواليد برج الحمل ويتقدمون بثقة ومهارة نحو أهدافهم.
الحب: كوكب فينوس في وضع معاكس يجب أن يحاولوا أن يتقبلوا الاختلاف مع الشريك ويكونوا متسامحين.
برج الثور:
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد تعترض طريق مواليد برج الثور بعض العقبات، ومن المهم عدم التسرع في خياراتهم.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحظ يمنحهم الحياة العاطفية ويعدهم بأجواء حلوة مع الشريك.
برج الجوزاء:
مهنيا: فريق من الكواكب بمنزل الحظ يمنح مواليد برج الجوزاء أفكار خلاقة تساعدهم على زيادة دخلهم، وتحسن التخطيط لمستقبلهم.
عاطفيا: يعيشون مشاعر إيجابية ويشعرون بالسعادة على كل الأصعدة.
برج السرطان:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج السرطان عزيمة جبارة ويحصلون بسهولة على مساندة البعض.
عاطفيا: كوكب فينوس بمواجهة برجهم عليهم عدم التشدد ليحافظون على علاقتكهم بالشريك.
برج الأسد:
مهنيا: الكواكب مجتمعة بمواجهة مواليد برج الاسد وتضع العقبات بطريقهم من الأفضل أن يتأنوا ولا يتعجلون شيئًا، ويخلقون لنفسهم الفرص.
عاطفيا: لديهم مشاعر حب متزنة ويميلون للتواصل مع الشريك بهدوء وتجمعهم به لقاءات سعيدة.
برج العذراء:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج العذراء إرادة قوية إذا كانت لديهم مسائل معلقة أو ملفات صعبة فالوقت مناسب للانتهاء منها.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يعدهم بالفرح وبقضاء أوقات عاطفية رائعة مع الشريك.