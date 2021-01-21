قراءة عامة للأبراج الفلكية خلال النصف الثاني من يناير

برج الحمل:

برج الثور:

برج الجوزاء:

برج السرطان:

برج الأسد:

برج العذراء:

تقدم خبيرة الأبراج وقارئة أوراق التاروت مروة نصر، قراءة عامة للأبراج الفلكيةخلال النصف الثاني من شهر يناير.مهنيا: أربعة كواكب بمنزل المشروعات تدعم أعمال مواليد برج الحمل ويتقدمون بثقة ومهارة نحو أهدافهم.الحب: كوكب فينوس في وضع معاكس يجب أن يحاولوا أن يتقبلوا الاختلاف مع الشريك ويكونوا متسامحين.مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد تعترض طريق مواليد برج الثور بعض العقبات، ومن المهم عدم التسرع في خياراتهم.عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحظ يمنحهم الحياة العاطفية ويعدهم بأجواء حلوة مع الشريك.مهنيا: فريق من الكواكب بمنزل الحظ يمنح مواليد برج الجوزاء أفكار خلاقة تساعدهم على زيادة دخلهم، وتحسن التخطيط لمستقبلهم.عاطفيا: يعيشون مشاعر إيجابية ويشعرون بالسعادة على كل الأصعدة.مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج السرطان عزيمة جبارة ويحصلون بسهولة على مساندة البعض.عاطفيا: كوكب فينوس بمواجهة برجهم عليهم عدم التشدد ليحافظون على علاقتكهم بالشريك.مهنيا: الكواكب مجتمعة بمواجهة مواليد برج الاسد وتضع العقبات بطريقهم من الأفضل أن يتأنوا ولا يتعجلون شيئًا، ويخلقون لنفسهم الفرص.عاطفيا: لديهم مشاعر حب متزنة ويميلون للتواصل مع الشريك بهدوء وتجمعهم به لقاءات سعيدة.مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج العذراء إرادة قوية إذا كانت لديهم مسائل معلقة أو ملفات صعبة فالوقت مناسب للانتهاء منها.عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يعدهم بالفرح وبقضاء أوقات عاطفية رائعة مع الشريك.