20 نائبًا يطالبون بمحور عرضى بقنا لربط «الصحراوى الغربى بالشرقى»

طالب 20 نائبًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة قنا، اللواء أشرف الداودى، محافظ الإقليم، بالموافقة على إنشاء محور عرضى قنا يبدأ من مدينة قنا الجديدة بطريق "قنا-سفاجا" وينتهى بالطريق الصحراوى الغربى "قنا-الأقصر".وأوضح النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المسافات البينية بين محاور النيل تصل إلى ما يقرب من 100 كم، وهذه المسافة الكبيرة يعبرها المواطن عن طريق المعديات النيلية.وأضاف: "بناءً على التوجيهات التي صدرت عن القيادة السياسية بإنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، لتسهيل حركة المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، قمنا بمخاطبة محافظ قنا لإنشاء محور عرضى يبدأ من مديتة قنا الجديدة بطريق قنا – سفاجا وينتهى بالطريق الصحراوى الغربى قنا-الأقصر".