جريدة موالية لأردغان تصف زعيم المعارضة بـ«ملك الزبالين»

وصفت صحيفة تقويم الموالية للحكومة التركية، زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، بـ"ملك الزبالين"، فيما رد كليتشدار أوغلو، بأنه يدافع عن الذين يجلبون قوتهم بعرقهم وبشرف، مشيرًا إلى النظام بقوله "لدي سلة ومكنسة أيضًا"، حسبما نشر موقع "تركيا الآن".وكانت صحيفة تقويم الموالية للحكومة التركية عنونت موضوعًا لها بـ"كليتشدار أوغلو.. ملك الزبالين"، استهزاءً من دفاعه عن جامعي القمامة وحقوقهم.وحسب جريد "KRT" فقد قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، "لست ملك الزبالين، يشرفني أن أكون منهم. لقد وضعوا صورة لي في جريدتهم ووصفوني بملك الزبالين. سأكون حزينا أيضا. لديّ سلة مهملات ومكنسة في يدي. إنه لواجب مشرف بالنسبة لي أن أحل مشاكل جامعي القمامة وأن أدافع عن حقوقهم".وقال كليتشدار أوغلو، "عليكم أن تكونوا مع الرجل الذي يعيش بعرقه. أليس الرجل الذي ينظف الشارع له قيمة؟".