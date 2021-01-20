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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإحصاء: 700 مليون دولار فاتورة استيراد محركات السيارات خلال 10 أشهر من 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:19 م
استيراد محركات السيارات
استيراد محركات السيارات
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من محركات المركبات بلغت 186 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 169.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16.4 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات أجزاء محولات ومحركات كهربائية سجلت 607 ملايين دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 653.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 46.7 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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