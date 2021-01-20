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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا تشكل لجنة لمتابعة خطة توزيع لقاح كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:52 م
مجلس وزراء جنوب إفريقيا،
مجلس وزراء جنوب إفريقيا،
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وافق مجلس وزراء جنوب إفريقيا، الأربعاء، على تعيين لجنة وزارية مؤلفة من 16 عضوا لمتابعة برنامج نشر تطعيم لقاح "كورونا"، في بلد تأثر على نحو لافت بالجائحة، وتخطت الإصابات مليون إصابة ما يمثل ثلث الإصابات في قارة إفريقيا.

وقال المجلس- في بيان- إن اللجنة الوزارية سيرأسها نائب رئيس دولة جنوب إفريقيا، ديفيد مابوزا، فيما تجتمع اللجنة أسبوعيا لتلقي التقارير والتدخل في حل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بينما يترأس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اجتماعها الافتتاحي الأول الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشكلة في البلاد سيرتكز دورها على اتخاذ القرارات السريعة، بعد تلقي تقارير من جميع الإدارات المعنية للإسهام في التنفيذ السلس لبرنامج التطعيم.

وأكد المجلس دور اللجنة الوزارية خلال تنفيذ برنامج التطعيم، في خطوة ترمي للتخفيف من الآثار الصحية العامة والاقتصادية لوباء كورونا، وتنفيذ برنامج الشراء والتوزيع والتحصين الفعلي والرصد والاتصال والتعبئة.

يذكر أن جنوب إفريقيا عادت إلى فرض قيود الوقاية من فيروس كورونا، مثل تقليل نسبة الحضور في العمل، وفرض حظر التجول، والحد من الحضور في التجمعات العامة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 1.2 مليون حالة إصابة، أي أكثر من 30٪ من جميع الحالات في إفريقيا التي تجاوز إجمالي عددها 3 ملايين الشهر الجاري.

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