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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:09 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
اسماء منصور
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في الوقت الحالي يسجل موقع بحث جوجل الشهير العديد من عمليات البحث عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وتم مد فترة السماح المحددة من قبل الشركة المصرية للاتصالات، لتكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، قبل تحويل الخط إلى نظام الاستقبال في يوم 14 فبراير2021 المقبل، وذلك عن فاتورة يناير 2021 والتى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير 2021.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية جدول مواعيد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 بالتفصيل لمعرفة آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات

_ يتم إصدار الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي، يوم ١٥ يناير، ويستطيع المواطن دفع الفاتورة الخاصة به حتى يوم 14 فبراير 2021 وهو آخر موعد في فترة السماح لسداد فاتورة التليفون.

ويكون يوم 15 فبراير 2021 تحويل الخط إلى الاستقبال فقط.

متى يتم تطبيق غرامة على عدم سداد فاتورة التليفون الارضي


وتنتهي فترة سداد فاتورة الأرضي بدون دفع غرامة يوم ١٤ مارس، ومن المقرر أن يكون يوم 15 مارس 2021 بدء موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة التأخير.

تستطيع سداد فاتورة التليفون الأرضي حتى 14 فبراير 2021 سداد ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق الاتصال برقم 140 من التليفون الأرضي أو معرفة فاتورة التليفون عن طريق الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال رقم التليفون وكود المحافظة ويمكنك الدخول مباشرة اضغط هــنــــــــــا.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر

وبعد معرفة آخر ميعاد لسداد الفاتورة تستعرض الدستور في السطور التالية طرق دفع الفاتورة:

يكون الدفع من خلال خدمة فودافون كاش، أو في مكاتب البريد المصري أو خدمة فوادفون، ومن خلال خدمة فورى، وعبر خدماتي أوماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB أو الدفع الالكتروني عن طريق موقع الشركة.

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ويذكر أنه ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

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