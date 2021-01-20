خطوات تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء

ويمكن للمواطنين الراغبين في استخدام المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء الإلكترونية، التوجه عبر الصفحة الرئيسية إلى أيقونة تسجيل الدخول، وفي حالة كنت مُسجل من قبل، يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.



خطوات تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء



- الخطوة الاولى: الدخول على موقع الوزارة الرسمي



- الخطوة الثانية: اختار رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرسمية.



- الخطوة الثالثة: اختر إضافة حساب جديد.



- الخطوة الرابعة:أدخل البيانات المطلوبة



- الخطوة الخامسة: سجل رقم الهاتف المحمول الخاصة بك.



-الخطوة السادسة: أدخل بيانات اسمك وكلمة المرور الخاصة بك مع مراعاة التعليمات بأن تكون حروف وأرقام.



- الخطوة السابعة: سجل عنوان البريد الإلكتروني.



- الخطوة الثامنة: أدخل الرقم القومي الخاص بالمستخدم.



- الخطوة التاسعة: اضغط على التسجيل.



كانت وزارة الطاقة المتجددة والكهرباء، قد أعلنت في يوليو الماضي 2020 عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وتركيب عداد الكهرباء الكودي. - الخطوة الاولى: الدخول على موقع الوزارة الرسمي من هنــــــــــــــــا - الخطوة الثانية: اختار رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرسمية.- الخطوة الثالثة: اختر إضافة حساب جديد.- الخطوة الرابعة:أدخل البيانات المطلوبة- الخطوة الخامسة: سجل رقم الهاتف المحمول الخاصة بك.-الخطوة السادسة: أدخل بيانات اسمك وكلمة المرور الخاصة بك مع مراعاة التعليمات بأن تكون حروف وأرقام.- الخطوة السابعة: سجل عنوان البريد الإلكتروني.- الخطوة الثامنة: أدخل الرقم القومي الخاص بالمستخدم.- الخطوة التاسعة: اضغط على التسجيل.كانت وزارة الطاقة المتجددة والكهرباء، قد أعلنت في يوليو الماضي 2020 عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وتركيب عداد الكهرباء الكودي.





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ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة بدءًا من 1 يوليو.



وأضاف حمزة، أنه سيتم فتح المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2020، لتكون أسهل وسيلة للتقديم في المنصة الإلكترونية لتركيب عداد الكهرباء الكودي، وذلك بناءًا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، لتوفير العبء على المواطنين نظرًا للظروف الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد. ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة بدءًا من 1 يوليو.وأضاف حمزة، أنه سيتم فتح المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2020، لتكون أسهل وسيلة للتقديم في المنصة الإلكترونية لتركيب عداد الكهرباء الكودي، وذلك بناءًا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، لتوفير العبء على المواطنين نظرًا للظروف الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

تستمر عمليات البحث على منصات التواصل الاجتماعي على خطوات تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء ومواعيد رابط التسجيل المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2021، لتخفيف العبء في الشوارع ومنع التجمعات والتكدس وسيكون التسجيل إلكترونيًا أسرع وأسهل ومعرفة كل مايخص أسعار الكهرباء من خلال الرابط الذي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.