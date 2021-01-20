رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:08 م
الكهرباء الكودي
الكهرباء الكودي
الدستور
طباعة
تستمر عمليات البحث على منصات التواصل الاجتماعي على خطوات تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء ومواعيد رابط التسجيل المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2021، لتخفيف العبء في الشوارع ومنع التجمعات والتكدس وسيكون التسجيل إلكترونيًا أسرع وأسهل ومعرفة كل مايخص أسعار الكهرباء من خلال الرابط الذي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطوات تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء

ويمكن للمواطنين الراغبين في استخدام المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء الإلكترونية، التوجه عبر الصفحة الرئيسية إلى أيقونة تسجيل الدخول، وفي حالة كنت مُسجل من قبل، يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

خطوات تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء


- الخطوة الاولى: الدخول على موقع الوزارة الرسمي من هنــــــــــــــــا .

- الخطوة الثانية: اختار رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرسمية.

- الخطوة الثالثة: اختر إضافة حساب جديد.

- الخطوة الرابعة:أدخل البيانات المطلوبة

- الخطوة الخامسة: سجل رقم الهاتف المحمول الخاصة بك.

-الخطوة السادسة: أدخل بيانات اسمك وكلمة المرور الخاصة بك مع مراعاة التعليمات بأن تكون حروف وأرقام.

- الخطوة السابعة: سجل عنوان البريد الإلكتروني.

- الخطوة الثامنة: أدخل الرقم القومي الخاص بالمستخدم.

- الخطوة التاسعة: اضغط على التسجيل.

كانت وزارة الطاقة المتجددة والكهرباء، قد أعلنت في يوليو الماضي 2020 عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وتركيب عداد الكهرباء الكودي.

اقرأ ايضا

موعد اول ايام عيد الفطر 2021


ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة بدءًا من 1 يوليو.

وأضاف حمزة، أنه سيتم فتح المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2020، لتكون أسهل وسيلة للتقديم في المنصة الإلكترونية لتركيب عداد الكهرباء الكودي، وذلك بناءًا على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، لتوفير العبء على المواطنين نظرًا للظروف الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين