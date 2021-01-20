يحظى موعد أول أيام عيد الفطر 2021، اهتمامًا كبيرًا من جانب الجمهور حيث ما زالت تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، حيث يتداول المواطنين عبر السوشيال ميديا صور لشهر رمضان الكريم ويعقبه عيد الفطر، متمنين من الله إلا يكون شهر رمضان المعظم وعيد الفطر مثل رمضان الماضي في ظل انتشار كورونا المستجد الذي انتشر في المجتمعات الأوروبية والإسلامية والعربية بداية من 2020.





موعد اول ايام عيد الفطر 2021

ووفقا لما قام به علماء الفلك من اجتهادات، ووفقا للإمساكية الرمضانية التي وضعوها خلال العام الهجري الجاري 1442، ووفقا للعام الميلادي الجديد 2021، فإن أول أيام عيد الفطر 2021 يوم 12 مايو المقبل، حيث تبدأ الإجازة يوم 13 مايو، وتنتهي يوم 15 من نفس الشهر، وذلك في حال إذا كان المتمم لشهر رمضان الكريم يوم 11 مايو الموافق لليوم التاسع والعشرين من الشهر الكريم.





موعد شهر رمضان الكريم 2021

يوافق هذا العام 2021 ، 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المعظم، ومع وفق الإمساكية الرمضانية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد الشهر الكريم، فقد يتشوق الكثير من المسلمين لأجواء الشهر الفضيل حيث الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، حتى يجرى المواطنين استعداداتهم لاستقبال الشهر من شراء الياميش والبقوليات وكل ما يتعلق بالشهر الكريم.





فإن شهر رمضان له مكانة خاصة لدى المسلمين في أرجاء العالم، وتختلف طريقة الاحتفال به من دولة لأخرى حيث في مصر تجري إضاءة الأنوار وتعليق الفوانيس، وتمتلئ المساجد بالمصلين حيث صلاة التراويح، والدروس الدينية للشهرالكريم طبيعة خاصة لدى المصريين.



