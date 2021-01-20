بابا الفاتيكان: نصلي لأجل الوحدة وقوتنا لا تكفي لتحقيقها

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: «بعد العشاء الأخير، صلى يسوع من أجل تلاميذه "ليكونوا بِأَجمَعِهم واحِدًا (يوحنا ١٧، ٢١). هذا يعني أننا، بقوتنا، لسنا كافين لتحقيق الوحدة، لأنَّ الوحدة أولًا هي عطيّة، وهي نعمة علينا أن نطلبها بالصلاة».وأضاف بابا الفاتيكان، في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يدعونا يسوع لكي نبقى متحدين به لكي نحمل ثمارًا وافرة (يوحنا ١٥، ٥- ۹). بالبقاء مع الرب نجد الشجاعة للخروج من أنفسنا والاهتمام باحتياجات الآخرين وتقديم شهادتنا المسيحية في العالم».