1671 إصابة جديدة و38 وفاة بكورونا فى النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 1671 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تطعيم 140 ألفا و232 حالة بلقاح "فايزر- بيونتك" حتى الآن.وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 398 ألفا و96 حالة، وقد تعافى منها 384 ألفا و824 حالة بينما توفى 7237 حالة.ولفت البيان إلى تواجد 2006 أشخاص للعلاج في المستشفيات منهم 323 حالة في وحدات العناية المركزة.. مشيرا إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 393 حالة يليها النمسا العليا 290 حالة ثم فيينا 264 حالة وسالزبروج 209 حالات بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 31 حالة.