سيدات أمريكيات يحتفين بنائبة بايدن على طريقتهن الخاصة

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على أهم مايميز نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس.وتقول الصحيفة، إن كامالا هاريس (56 عاما)، واظبت على ارتداء عقود اللؤلؤ على رقبتها منذ تخرجها في جامعة هوارد في واشنطن، في ثمانينيات القرن الماضي، ورافقت اللآلئ أول نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في محطات عديدة بحياتها السياسية، مثل أداء اليمين في الكونجرس الأمريكي، واستجواب المرشح للمحكمة العليا بريت كافانو.ومن المحتمل أن ترتدي هذه الحلي أيضا خلال مراسم التنصيب في مبنى الكابيتول، في وقت لاحق من الأربعاء.وبما أن اللؤلؤ أصبح علامة مميزة لنائبة الرئيس، ارتأت مجموعة من السيدات الأمريكيات تكريمها عن طريق ارتداء مجوهراتها المفضلة، ومن بين هؤلاء النسوة، ساندرا بروم إدواردز (67 عاما) التي تحرص على ارتداء السلسلة المرصعة باللؤلؤ منذ بداية يناير الجاري، وقالت" إنها طريقتي في الاعتراف بالمناسبة العظيمة المقبلة".وساندرا واحدة من 430 ألف امرأة أمريكية عضوة في مجموعة علي فيسبوك تطلق على نفسها اسم" Wear Pearls on Jan 20 2021"، التي تدعو للتزين باللؤلؤ يوم التنصيب، دعما للإدارة الجديدة عموما، ولكامالا هاريس على وجه التحديد.وعقد اللؤلؤ من بين أكثر الحلي انتشارا بين السيدات في واشنطن، فهو يجمع بين الأناقة والبساطة ولا يقيد حركة المرأة.