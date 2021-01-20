ترامب يرفع السرية عن وثائق بشأن روسيا

قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض، قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن روسيا، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال ترامب الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق لإطاحته في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.وزاد نشاط ترامب في الأيام الأخيرة لولايته، حيث أصدر قرارات مهمة من بينها عفو عن شخصيات مثيرة للجدل.والأربعاء تشهد العاصمة واشنطن حفل تنصيب جو بايدن، الذي سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.