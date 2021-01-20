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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:03 ص
عروس حامل
عروس حامل
هاجر رضا
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أثار فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دهشة الكثيرين، بسبب ظهور عروس ترتدي فستان زفاف وتظهر عليها بوادر الحمل.

وعلق مصطفى حسني، أحد رواد منصات التواصل على الفيديو قائلًا: "يا عم عاملين حفلة اللي هىّ بيشوفوا فيها البيبي ولد ولا بنت"، ليرد صاحب حساب آخر: "مش ملاحظ إنها حامل".

فيما سخرت ملك أبو العز، عبر حسابها على فيسبوك من الحالة قائلًة:"إيه دا.. كريستينا حامل"، ليرد آخر: "مش عارف في إيه والناس عايزة تركب التريند وخلاص".

وكشف فيديو انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي عروسين مصريين في حفل زفاف،غنية شعبية وتظهر عليها علامات الحمل وسط تصفيق الحاضرين، ليشارك عريسها كلمات الأغنية.
لمشاهدة الفيديو من هنا
عروس حامل
عروس حامل
عروس حامل
عروس حامل
عروس حامل
عروس حامل

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