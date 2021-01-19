251 مليون جنيه لتطوير مستشفى أحمد ماهر التعليمي

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروعًا لتطوير مستشفى أحمد ماهر التعليمى بتكلفة إجمالية قدرها 251 مليون جنيه، لافتة إلى أن أعمال المشروع استغرقت عامين بدءًا من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.قالت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إن المشروع يتضمن استكمال تطوير وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ والحوادث، واستكمال تطوير المطبخ ومطعم الأطباء، واستكمال إنذار الحريق والإطفاء، تطوير قسم العظام والكبد، إحلال وتطوير الإذاعة الداخلية، إضافة إلى تطوير مبنى البرج إنشائى، وإحلال المصاعد.