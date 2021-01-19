استقالة مديرة المخابرات المركزية الأمريكية

استقالت جينا هاسبيل، مديرة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" من منصبها الثلاثاء، وهو ما كانت قد هددت به مطلع الشهر الجاري، حال إقدام الرئيس دونالد ترامب على خطوة متهورة للإطاحة بها من منصبها وتعيين أحد المقربين من طاقمه الاستشاري مكانها.ونشرت هاسبيل، التي تعد أول سيدة تتولى إدارة الاستخبارات الأمريكية منذ تأسيسها، نبأ استقالتها من منصبها في تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دونما إبداء لأسباب اتخاذها هذا القرار.وتأتي استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية كنهاية لعلاقات متوترة اتسمت بها فترة إدارتها لـ"سي أي أيه" خلال العام الأخير في إدارة ترامب.من جانبها، قدمت المخابرات المركزية الأمريكية، على حسابها على "تويتر" الشكر لـ"هاسبيل" على ما قدمته خلال 36 عامًا.