إحالة موظف عمومى للمحاكمة بتهمة بسرقة سيارة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة موظف عمومي للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة.كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من أحد الأشخاص بسرقة سيارته، وتبين قيام المتهم بسرقتها.