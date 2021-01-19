وزير التعليم العالي: لا نية لإلغاء العام الجامعي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نية إطلاقًا لإلغاء العام الجامعي.وقال: مين في العالم يقدر يحكم إيه هيحصل بكرة والمجلس الأعلى في الجامعات منعقد بصورة مستمرة وندير الأزمة على أعلى مستوى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي يرد فيها الوزير على استفسارات وتساؤلات النواب.