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حوادث

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:53 م
سيدات حفل نادي الجزيرة
سيدات حفل نادي الجزيرة
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد صفوت، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام سيدات بصناعة حلوى عليها أشكال وإيحاءات جنسية داخل نادي الجزيرة للاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.
وقال مصدر قضائي، إن النيابة طلبت ضبط وإحضار شيف آخر صنع الحلوى مع السيدة المتهمة، ويجري ضبطه وإحضاره، كما قررت تحديد هوية السيدات المشاركات في الاحتفال لسماع أقوالهن في التحقيقات، واستدعاء مسئول من إدارة نادي الجزيرة للتأكد من علمهم بالحفل وتحضيراته من عدمه.
وأدلت المتهمة «ب»، صانعة الحلوى، باعترافات تفصيلية أمام النيابة نافية تهمة خدش الحياء، وتصنيع حلوى عليها أشكال جنسية، مضيفة أن إحدى السيدات اعتدن على التعامل معها وشراء منتجاتها، وأنها طلبت منها عمل حلوى على شكل مميز بمناسبة عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان تصنيع الحلوى دعابة منهم، وليس الهدف منه نشر الصور أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها فوجئت بالصور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة إلى أن تلك الأشكال الجنسية الهدف منها المزاح والضحك.

وتفحص الجهات الأمنية الصور الخادشة للحياء، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعضاء في نادى الجزيرة يحملون تورتة بها أشكال جنسية أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن، وتواصل الجهات الأمنية فحص الصور لتحديد الأشخاص التى كانت متواجدة في الحفل.

وقررت النيابة التحفظ على هاتف المتهمة، التي من خلالها تم تفريغه وتبين وجود محادثات عليه من السيدة التي طلبت تصنيع الحلوى، ويجري ستدعاؤها لسماع أقوالها.

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، واقتيدت من قبل قسم شرطة قصر النيل، وأنهيت إجراءات إخلاء السبيل بعد دفع الكفالة.

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