القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

تفاصيل ضبط المتهمة بتصنيع الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة

اعترافات صانعة الحلوى الجنسية بعد ضبطها









وأصيبت المتهمة بحالة من التوتر الشديد عقب القبض عليها، مؤكدة أنها لم تقصد شيئًا قائلة «ماكنش قصدي أنا عملت اللي طلبوه مني».



بداية الواقعة وتداولت إحدى الصفحات على فيسبوك بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات (أعضاء في نادي الجزيرة) بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن. تفاصيل اعترافات صانعة الحلوى على شكل أعضاء جنسية بنادي الجزيرة من هنا وأصيبت المتهمة بحالة من التوتر الشديد عقب القبض عليها، مؤكدة أنها لم تقصد شيئًا قائلة «ماكنش قصدي أنا عملت اللي طلبوه مني».وتداولت إحدى الصفحات على فيسبوك بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات (أعضاء في نادي الجزيرة) بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.





حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة بسبب التورتة الجنسية ( من هنا)





تعليق الافتاء على الواقعة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا غير مسبوق لمجموعة من الصور لواقعة الحلوى الجنسية التي تم تصويرها داخل حفل عيد ميلاد بنادي الجزيرة مساء اليوم؛ حيث تداولها رواد ومنصات التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة كبيرة.ونظرا لما سببته واقعة تداول صور الحلوى الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي من موجة غضب، وهو ما يمثل خرقا لقيمنا الاجتماعية تم فحص الفيديو وضبط القائمة على تصنيع الحلوى الجنسية.وتداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.بالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها بإتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.فُتِح تحقيق مساء اليوم الإثنين مع صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة، والتي تمَّ نشر صورها على فيسبوك قبل إلقاء القبض عليها.