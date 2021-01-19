هونج كونج تقرر فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا

من المقرر أن تمدد هونج كونج إجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها، وأن تزيد من حجم الاختبارات الإلزامية التي تجريها، وأن تقوم بفرض قيود جديدة في أحياء معينة، في إطار مكافحتها للموجة الممتدة من إصابات فيروس كورونا.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد أن أعلنت هونج كونج أمس الاثنين، تسجيل 107 إصابات يومية جديدة بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بالفيروس، في أكبر حصيلة يتم تسجيلها خلال شهر واحد، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في بيان إخباريأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء.وأوضحت لام: "يدل ذلك على أننا مازال لدينا سلاسل تنقل العدوى في أنحاء المنطقة... لذلك ما يجب علينا فعله الآن هو التكاتف والحد من العدوى بقدر الإمكان."