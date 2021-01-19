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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تقرر فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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من المقرر أن تمدد هونج كونج إجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها، وأن تزيد من حجم الاختبارات الإلزامية التي تجريها، وأن تقوم بفرض قيود جديدة في أحياء معينة، في إطار مكافحتها للموجة الممتدة من إصابات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد أن أعلنت هونج كونج أمس الاثنين، تسجيل 107 إصابات يومية جديدة بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بالفيروس، في أكبر حصيلة يتم تسجيلها خلال شهر واحد، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في بيان إخباري
أسبوعي صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت لام: "يدل ذلك على أننا مازال لدينا سلاسل تنقل العدوى في أنحاء المنطقة... لذلك ما يجب علينا فعله الآن هو التكاتف والحد من العدوى بقدر الإمكان."

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