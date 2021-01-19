سقوط صيدلي بالتأمين الصحي اختلس 1540 أمبولا مخدرا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صيدلي بالتأمين الصحي يختلس أمبولات مخدرة لإعادة بيعها.و أكدت التحريات تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قيام صيدلي بإحدى عيادات التأمين الصحي باختلاس أدوية مخدرة "أمبولات"، تُستخدم فى تخدير المرضى من العيادة محل عمله وعرضها للبيع بالمخالفة للقانون.و عقب تقنين الإجراءات، تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبطه وبحوزته "1540 أمبول نافولين " مخدر"، وبمواجهته اعترف بقيامه بعرض المضبوطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.