سقوط صيدلي بالتأمين الصحي اختلس 1540 أمبولا مخدرا بالقاهرة
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:34 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صيدلي بالتأمين الصحي يختلس أمبولات مخدرة لإعادة بيعها.
و أكدت التحريات تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قيام صيدلي بإحدى عيادات التأمين الصحي باختلاس أدوية مخدرة "أمبولات"، تُستخدم فى تخدير المرضى من العيادة محل عمله وعرضها للبيع بالمخالفة للقانون.
و عقب تقنين الإجراءات، تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبطه وبحوزته "1540 أمبول نافولين " مخدر"، وبمواجهته اعترف بقيامه بعرض المضبوطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
و أكدت التحريات تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قيام صيدلي بإحدى عيادات التأمين الصحي باختلاس أدوية مخدرة "أمبولات"، تُستخدم فى تخدير المرضى من العيادة محل عمله وعرضها للبيع بالمخالفة للقانون.
و عقب تقنين الإجراءات، تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبطه وبحوزته "1540 أمبول نافولين " مخدر"، وبمواجهته اعترف بقيامه بعرض المضبوطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.