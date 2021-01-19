ليبيا تسجل حالتي وفاة و596 إصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و596 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و865 حالة شفاء في عموم ليبيا.وأوضح المركز في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه تسلم 4160 عينة، موزعة على مختبراته في ليبيا، وأظهر الفحص سلبية 3564 عينة، فيما تأكدت إصابة 596 حالة، منها 398 جديدة و198 مخالطة.وبذلك ارتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 110 آلاف و465 حالة، منها 20 ألفا و703 حالات نشطة، و1700 متوفى، بينما تعافى 88 ألفا و62 حالة.