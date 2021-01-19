«طيران الإمارات» من أوائل الناقلات العالمية في تجربة جواز سفر «أياتا»

عقدت طيران الإمارات اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب "جواز سفر «أياتا».ووفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الثلاثاء، فإن جواز السفر عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات «كوفيد -19».ويتيح جواز سفر «أياتا» لركاب طيران الإمارات إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، كما سيتمكنون أيضًا من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر، وسوف يمكّن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقميًا وبسلاسة طوال تجربة السفر.وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «على الرغم من أن السفر الدولي لا يزال آمنًا كما كان دائمًا، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر».