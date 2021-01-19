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اقتصاد

الرقابة المالية تكشف مؤشرات قطاع التمويل فى حصاد 2020

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:23 ص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية
اكرم عمران
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كشف الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات نشاط التمويل خلال العام المنقضي 2020، حيث حققت قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفاعًا بلغ 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما بلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 4.8%، وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويل نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققًا معدل زيادة قدره 75%، كما وقامت شركات التمويل العقاري بمنح 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020 مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ نحو 31%، وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وسجلت قيمة الأوراق المخصصة ارتفاعًا بلغ 4.2% خلال الربع الأول من عام 2020، وبالرغ من الآثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بوجه عام إلا أن نشاط التخصيم قد واصل الارتفاع محققًا معدل نمو سنوي قدره 6.6%، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه خلال العام السابق.

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