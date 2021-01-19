إجازة 25 يناير 2021 في البنوك.. وأسباب اعتبار هذا اليوم عيدا للشرطة

إجازة 25 يناير 2021 في البنوك

تعطل جميع المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية والبنوك العمل في يوم 25 يناير من كل عام بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء بمناسبة عيد الشرطة حيث تعد إجازة مدفوع الأجر لجميع العاملين في الدولة ويمكن تبديلها ليوم آخر في الأسبوع وفقا للأوضاع التي تحدث في حينها لذلك تعطل حركة العمل تماما في الإجازات الرسمية التي تقرها الحكومة المصرية بجميع قطاعات الدولة والإدارة المحلية.





أسباب اعتبار 25 يناير عيدا للشرطة

يعتبر 25 يناير عيدا للشرطة منذ عام 1952 تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية بين رجال الشرطة المصرية البواسل وجيش الاحتلال الإنجليزي وراح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا بسبب رفض تسليم مبنى المحافظة الاحتلال الإنجليزي وتم إقرارها إجازة رسمية لأول مرة في 2009.





قائمة الإجازات الرسمية في 2021

ينتظر عام 2021 أكثر من 12 إجازة رسمية مدفوعة الأجر من بينها إجازة 25 يناير 2021 في البنوك وجميع المؤسسات الحكومية وفي 25 أبريل المقبل، بسبب عيد تحرير سيناء و 1 مايو عيد العمال و 3 مايو عيد شم النسيم و اجازة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى و 23 يوليو في عيد الثورة و 9 أغسطس رأس السنة الهجرية و 6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر المجيدة و 18 أكتوبر 2021.





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