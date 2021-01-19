رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجازة 25 يناير 2021 في البنوك.. وأسباب اعتبار هذا اليوم عيدا للشرطة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك وجميع المؤسسات الحكومية بمناسبة عيد الشرطة حيث يعطل العمل في جميع المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بموجب قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي قرار إجازة 25 يناير لجميع العاملين بالدولة.

إجازة 25 يناير 2021 في البنوك

تعطل جميع المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية والبنوك العمل في يوم 25 يناير من كل عام بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء بمناسبة عيد الشرطة حيث تعد إجازة مدفوع الأجر لجميع العاملين في الدولة ويمكن تبديلها ليوم آخر في الأسبوع وفقا للأوضاع التي تحدث في حينها لذلك تعطل حركة العمل تماما في الإجازات الرسمية التي تقرها الحكومة المصرية بجميع قطاعات الدولة والإدارة المحلية.

أسباب اعتبار 25 يناير عيدا للشرطة 

يعتبر 25 يناير عيدا للشرطة منذ عام 1952 تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية بين رجال الشرطة المصرية  البواسل وجيش الاحتلال الإنجليزي وراح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا بسبب رفض تسليم مبنى المحافظة الاحتلال الإنجليزي وتم إقرارها إجازة رسمية لأول مرة في 2009.

قائمة الإجازات الرسمية في 2021 

ينتظر عام 2021 أكثر من 12 إجازة رسمية مدفوعة الأجر من بينها إجازة 25 يناير 2021 في البنوك وجميع المؤسسات الحكومية وفي 25 أبريل المقبل، بسبب عيد تحرير سيناء و 1 مايو عيد العمال و 3 مايو عيد شم النسيم و اجازة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى و 23 يوليو في عيد الثورة و 9 أغسطس رأس السنة الهجرية و 6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر المجيدة و 18 أكتوبر 2021.

اقرأ أيضا..

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

الصور

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

زواج التجربة.. سبب تحريم الأزهر له وانتظار دار الإفتاء البحث والدراسة (التفاصيل الكاملة)

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

خبراء بجنوب إفريقيا: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

الروائية اللبنانية مريم هرموش تتعاقد علي فيلم «بتول»

ربيعة جلطي: الكتابة العربية في مجملها خارجية تغتال الـ«أنا» لصالح الجماعة

«جائزة الشيخ زايد» تضيف 5 لغات جديدة في موقعها الإلكتروني