رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:47 ص
الدكتور عصمت يحيى
الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق
حسين الجندي
طباعة
توفى فجر، اليوم الثلاثاء، الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه، والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، بإحدى مستشفيات القاهرة على إثر وعكة صحية مفاجئة أصابته منذ ثلاثة أيام، وهو ما دفع عدد من الفنانين والأكاديميين لتوجيه التعزية له ولأسرته ولكل طلابه ومحبيه.

وقال الفنان ماهر سليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعًا دكتور عصمت يحيى رئيس الأكاديمية الأسبق.. 2021 على مهلك شوية لسه مخدناش نفسنا من 2020 لا حول ولا قوة الا بالله".

بينما قال الفنان مصطفي حجاج عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: "إنا لله وإنا إليه راجعون الاب الروحي وعمود من أعمدة فن البالية الدكتور عصمت يحيي.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة".

في حين قالت الفنانة فاطمة محمد علي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعا دكتور عصمت يحيي اللهم انه في ذمتك وحبل جوارك اللهم ارحمه وثبته عند السؤال وتقبله قبولا حسنا اللهم وسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه وتغمده بواسع رحماتك.. الحزن كبير ولا نقول الا ما يرضي الله وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن مجلس إدارة أكاديمية الفنون، قام منذ شهور قليلة بترشيح د. عصمت يحيى لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2020، وذلك لتاريخه الفني والإبداعي في مجال الفنون لمدة 50 عامًا.
فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى
فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى
فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى
فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى
فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى
فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح