فنانون ينعون عميد معهد الباليه الأسبق الدكتور عصمت يحيى

توفى فجر، اليوم الثلاثاء، الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه، والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، بإحدى مستشفيات القاهرة على إثر وعكة صحية مفاجئة أصابته منذ ثلاثة أيام، وهو ما دفع عدد من الفنانين والأكاديميين لتوجيه التعزية له ولأسرته ولكل طلابه ومحبيه.وقال الفنان ماهر سليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعًا دكتور عصمت يحيى رئيس الأكاديمية الأسبق.. 2021 على مهلك شوية لسه مخدناش نفسنا من 2020 لا حول ولا قوة الا بالله".بينما قال الفنان مصطفي حجاج عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: "إنا لله وإنا إليه راجعون الاب الروحي وعمود من أعمدة فن البالية الدكتور عصمت يحيي.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة".في حين قالت الفنانة فاطمة محمد علي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعا دكتور عصمت يحيي اللهم انه في ذمتك وحبل جوارك اللهم ارحمه وثبته عند السؤال وتقبله قبولا حسنا اللهم وسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه وتغمده بواسع رحماتك.. الحزن كبير ولا نقول الا ما يرضي الله وانا لله وانا اليه راجعون".يذكر أن مجلس إدارة أكاديمية الفنون، قام منذ شهور قليلة بترشيح د. عصمت يحيى لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2020، وذلك لتاريخه الفني والإبداعي في مجال الفنون لمدة 50 عامًا.