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مصر

«الحزاوي»: إعلان المعلمون عن دروس خصوصية التيرم الثاني غير مقبول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:07 ص
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أن الترم الثاني لن يبدأ قبل تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء اجازة نصف العام ٢٠ فبراير، نجد هناك معلمين يستغلون قلق وتوتر أولياء الأمور والطلاب ويعلنون عن الدروس الخصوصية للترم الثاني.

وأضافت: هذا أمر غير مقبول وليس في مصلحة الطالب فهذه الأيام يجب على الطلاب استكمال مناهج الترم الأول والمراجعة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، متسائلة: "كيف يستطيع الطالب عمل ذلك وفي نفس الوقت يذاكر الترم الثاني ويأخذ أيضا قسط من الراحة لشحن الطاقة للترم الثاني؟".

وأشارت إلى أن الترم الثاني لا يعلم ولي الأمر معلومات عنه، فعلى أولياء الأمور عدم الانسياق وراء رغبة المعلمين في إعطاء دروس الترم الثاني، قائلة: "لابد على ولي الأمر أن يقف أمام من يستغله في ظل جائحة كورونا".

وتابعت: "نرجو من المعلمين التعاون مع ولي الأمر بتوفير مراجعات للترم الأول للطلاب مجانا تقديرا للظروف الحالية".

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