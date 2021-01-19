رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين «قومي الحوكمة» و«اقتصاد القاهرة» لتطوير القدرات البشرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:43 ص
المعهد القومي للحوكمة
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
أميرة ممدوح
طباعة
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بشأن التعاون المشترك في مجال دعم وتطوير بناء القدرات البشرية وريادة الأعمال.

وأكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنَّ الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية، لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أنَّ تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة أنَّ العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى، لافة إلى أن تشجيع ريادة الأعمال يعتبر أحد المداخل الرئيسية التى تعول عليها الدولة المصرية لتحفيز الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة وخلق فرص العمل، بما يعزز تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، باعتبار أن الشباب المصري هم الثروة الحقيقية للدولة.

وأوضحت السعيد أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية والمستدامة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الشباب في كافة المجالات بهدف تمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدة على ما تتمتع به حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من مكانة متميزة في مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة من خلال دعم أفكار شباب رواد الأعمال.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مجالات التعاون المشترك وفقا لمذكرة التفاهم تتمثل في الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة وريادة الأعمال من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين (ريادة الاعمال، التحول الرقمي، إدارة المشروعات، التنمية المستدامة، الحوكمة) على أن تهدف هذه البرامج من ضمن جملة أهدافها إلى رفع كفاءة الشباب لريادة الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات التخرج، حتى يتسنى لهم فرصة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنة التي تعمل على دعم المشروعات وذلك كله في إطار الرغبة المشتركة بين الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وأجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030.

وحول الأنشطة المقترحة لتيسير تنفيذ المذكرة، أشارت شريف إلى تبادل زيارات الوفود بين الطرفين بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الأخر في مجال التدريب والبحث في سبل الاستفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل المدربين والخبراء لتنفيذ الأنشطة التدريبية، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد التدريبية والإصدارات العلمية، والبرمجيات الإلكترونية، فضلا عن تنظيم وعقد الدورات والبرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تدعم الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: تسجيل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

تفاصيل المشروع القومى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

10 ملايين طفل أفغاني قد لا يجدون طعاما في 2021

مركز أمريكي يحذر من نشوء وباء آخر يشبه كورونا في الصين

رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا في التشيك

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح