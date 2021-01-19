3 آلاف إصابة جديدة و177 وفاة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 3 آلاف و939 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و167 ألفا و655 حالة.وقال ستيبانوف- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة بـ (كوفيد-19) تشمل 131 طفلا و238 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 177 حالة وفاة، و15 ألفا و52 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، فيما انتقل 801 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة، تليها أوديسا وزابوريزهيا، ثم خاركيف وتشيركاسي.