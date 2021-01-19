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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات التركية تعثر على عبوة ناسفة تزن 78 كيلو جرام شمال سوريا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:08 ص
القوات التركية
القوات التركية
وكالات
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أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية عن ضبط عبوة ناسفة تزن 78 كيل وجرام صنعت من قذائف الهاون، في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وأوضحت سلطات الولاية في بيان لها، أن قوات إنفاذ القانون المحلية التي تتلقى خدمات استشارية من قبل مديرية أمن الولاية، تواصل أعمالها في كشف أنشطة تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار، أسفرت تحريات أجريت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض، عن ضبط عبوة ناسفة تزن 78 كيلوغراما استخدمت 6 قذائف هاون في صنعها، إضافة إلى مستلزمات أخرى.

ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتدمير العبوة، بسبب الخطر الكامن في نقلها.

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