مينا مسعود: «إن استطعت أن تبني هرمًا فأنت تستطيع أن تفعل أي شيء»

نشر النجم المصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، منذ قليل، على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصير عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، وذلك أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه على إنستجرام، من خلال الفيديو، مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو، كما أعرب عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.واختتم مينا مسعود الفيديو بجملة: "إن استطعت أن تبني هرمًا فأنت تستطيع أن تفعل أي شيء".