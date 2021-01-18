المجموعة العربية تدعو مجلس الأمن لوقف التدخل في شئون المنطقة

دعت المجموعة العربية أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وحماية المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن إلى توحيد موقفه تجاه القضايا العربية مع الحَد من استخدام حق الفيتو.وأكدت المجموعة العربية خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن على حتمية التنسيق بين المجلس والجامعة العربية في تسوية النزاعات والأزمات وعلى أهمية تقوية روح التضامن لمعالجة تهديدات السلم والأمن، مشيرة الى أنه لا يمكن للجامعة العربية وحدها أن تتمكن من إيجاد حلول دائمة وشاملة لبعض الأزمات المعقدة في المنطقة بل يتطلب ذلك جهودًا مشتركة.وأوضحت المجموعة العربية أمام مجلس الأمن أنه بسبب غياب حلول فعالة للأزمات العربية تفاقمت بعضها لتشكل تهديدًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشددة على أن حل المشكلات العربية لا يمكن أن يتم دونَ التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.