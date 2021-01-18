قرار مهم من «التعليم» بشأن استكمال تدريب المعلمين

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، قرارا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة بشأن استكمال تدريب المعلمين.وجاء نص القرار: في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير وتنمية قدرات ومهارات المعلمين، واستكمالا في إحياء الدور التنموي لأعضاء التوجيه الفني للمواد الدراسية التخصصية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وفي إطار ضرورة قيام الطلاب على استخدام بنك المعرفة المصري وكذلك المنصات التعليمية، يرجى التوجيه لاتخاذ اللازم في الفترة من ۱۸ يناير حتى ۲۰ فبراير ۲۰۲۱ نحو الآتي:1_ الاستمرار في تحقيق التنمية المهنية المستدامة من خلال التعاون المشترك بين وحدات التدريب والتوجيهات الفنية تحت إشراف وحدات التدريب بالإدارة التعليمية وذلك تفعيل مجتمعات التعلم داخل المدرسة وبين المدارس.۲_ تمكين المعلمين لإعداد مواد تعليمية رقمية وادارة منصات التعلم لمواكبة التحول الرقمي والتعلم عن بعد.٣_ التأكيد على دور مسئول وحدة التدريب في المدرسة ومساعدته في أداء مهامه وعدم تحميله أي أعباء اضافية حتى يتثنى له تنفيذ خطة التدريب داخل المدرسة ومتابعة تفعيل حصة اجتماع المادة لاستثمارها في التنمية المهنية المستدامة وتحقيق الإصلاح المرتكز حول المدرسة.