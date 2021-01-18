رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية داخل مصر وخارج ورابط تطبيق الفتاوى

تصدر رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية، محركات البحث خلال هذه الفترة، حيث يرغب المواطنين في معرفة كافة ما يتعلق بجميع أمورهم الحياتية سواء في المعاملات أو العبادات، خاصة في ظل الشائعات والمبادرات ووباء كورونا المستجد في هذه المرحلة، حيث خصصت دار الإفتاء المصرية العديد من وسائل التواصل للتيسير على المواطنين وللرد على جميع استفساراتهم، ما جعلنا نرصد رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية.

رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية

خصصت دار الإفتاء الخط الساخن رقم 107، مؤخرًا، وإلغاء الخط الأخر، للتواصل والرد على جميع المواطنين، حيث تستقبل الأسئلة والفتاوي من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة التاسعة مساءً، هدا يوم الجمعة، ولم يقتصر الأمر على الخط الساخن فقط بل تقوم الدار ببث مباشر خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على جميع استفسارات وفتاوي رواد السوشيال ميديا.





ويذكر أن دار الإفتاء لها فرعين في الإسكندرية وأسيوط، بها نخبة متميزة من علماء الدين للرد على جميع الأسئلة الخاصة بأهالي الصعيد، وأهالي الوجه البحري، إضافة إلى مقرها الرئيسي بالقاهرة، في الدراسة.





ويشار إلى أن هناك فتاوى لا ترد عليها الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تتطلب تواجد الأفراد وخاصة في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والمتعة.

الخط الساخن لدار الإفتاء خارج مصر

بينما خصصت الدار خط تليفون أرضي للتواصل مع المسلمين خارج مصر للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وهو:(0020225970400) من خارج مصر، فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة، ويستقبل الخط الأرضي الأسئلة على مدار الأسبوع ما عدا يوم العطلة الرسمية الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

طرق التواصل مع الإفتاء عبر تطبيق الهاتف

ويمكن للمواطنين الذين لا يرغبون في الذهاب إلى مقر الدار بالدراسة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا المستجدة، الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول وهو: من خلال برنامج الفتاوى، ولنظام android من خلال الرابط الآتي " هنا "، وأما نظام ios يمكت للمواطن الدخول من خلال الرابط التالي من " هنا ".





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