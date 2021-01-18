رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية داخل مصر وخارج ورابط تطبيق الفتاوى

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:28 م
الإفتاء
الإفتاء
نعمات مدحت
طباعة
تصدر رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية، محركات البحث خلال هذه الفترة، حيث يرغب المواطنين في معرفة كافة ما يتعلق بجميع أمورهم الحياتية سواء في المعاملات أو العبادات، خاصة في ظل الشائعات والمبادرات ووباء كورونا المستجد في هذه المرحلة، حيث خصصت دار الإفتاء المصرية العديد من وسائل التواصل للتيسير على المواطنين وللرد على جميع استفساراتهم، ما جعلنا نرصد رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية.

رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية

خصصت دار الإفتاء الخط الساخن رقم 107، مؤخرًا، وإلغاء الخط الأخر، للتواصل والرد على جميع المواطنين، حيث تستقبل الأسئلة والفتاوي من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة التاسعة مساءً، هدا يوم الجمعة، ولم يقتصر الأمر على الخط الساخن فقط بل تقوم الدار ببث مباشر خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على جميع استفسارات وفتاوي رواد السوشيال ميديا.

ويذكر أن دار الإفتاء لها فرعين في الإسكندرية وأسيوط، بها نخبة متميزة من علماء الدين للرد على جميع الأسئلة الخاصة بأهالي الصعيد، وأهالي الوجه البحري، إضافة إلى مقرها الرئيسي بالقاهرة، في الدراسة.

ويشار إلى أن هناك فتاوى لا ترد عليها الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تتطلب تواجد الأفراد وخاصة في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والمتعة.

الخط الساخن لدار الإفتاء خارج مصر

بينما خصصت الدار خط تليفون أرضي للتواصل مع المسلمين خارج مصر للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وهو:(0020225970400) من خارج مصر، فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة، ويستقبل الخط الأرضي الأسئلة على مدار الأسبوع ما عدا يوم العطلة الرسمية الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

طرق التواصل مع الإفتاء عبر تطبيق الهاتف

ويمكن للمواطنين الذين لا يرغبون في الذهاب إلى مقر الدار بالدراسة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا المستجدة، الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول وهو: من خلال برنامج الفتاوى، ولنظام android من خلال الرابط الآتي "هنا"، وأما نظام ios يمكت للمواطن الدخول من خلال الرابط التالي من "هنا".


اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ دون الدوليين
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
المزيد

الثقافة

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا