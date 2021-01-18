سفيرة فرنسا بلبنان: يجب توفير حياة كريمة للاجئين ودعم الأونروا

أكدت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، ضرورة توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين، ودعم وكالة الأونروا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها.وشددت غريو خلال استقبال السفير الفلسطينى لدى لبنان أشرف دبور لها، اليوم الاثنين، على المواقف الفرنسية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.كما أطلع دبورغريو، على أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطينى فيها.وثمن دبور المواقف الثابتة لفرنسا في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أهمية رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق وتطوير العلاقة وتعزيزها بين البعثتين.