محافظ المنوفية: إحياء خط سكة حديد «كفر داوود- السادات» مشروع قومي

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن مشروع إحياء خط سكة حديد "كفر داود- السادات "مشروع قومي وذات منفعة عامة، مشددا على إزالة كافة المعوقات التي تعرقل سير العمل بالمشروع.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الصباغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد وعدد من ممثلي قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات والغاز وشبكات الري والاتصالات ورئيس مجلس ومدينة السادات.وفى بداية الاجتماع، استعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية معوقات العمل بالمشروع من وجود مسار خطوط مياه من عزبة العدلي وحتى عزبة ميخائيل على طول مسار السكة الحديد، مشيرا إلى وجود خطى مياه بطول 1100 متر، فضلا عن وجود مسار خطوط مياه بمسافة 150 متر على بعد 13 متر من قضبان السكة الحديد، حيث وجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء فورا فى نقل مسار خطوط المياه وإزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع.وأوضح مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بوجود مسار غرفة تليفونات بها كابل فيبر مغذى للقرى المجاورة للمسار الجديد المحدد للسكة الحديد، حيث شدد المحافظ بسرعة البدء بترحيل مسار غرفة التليفونات من مكانة الحالي إلى الطريق الجديد فورا، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية بتعديل مسار شبكة الجهد المنخفض في المسافة من النقطة صفر وبطول 1500 متر على أن تتحمل المحافظة تكاليف المقايسة الخاصة بتعديل المسار.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، حرصة على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من المشروع القومي نظرا لكونه طريق مهم وحيوي فى تقديم خدمات لأهالي سكان مدينة السادات وتسهيل حركة التجارة كونها من أكبر المدن الصناعية العملاقة.