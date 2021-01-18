رئيس أركان ساحل العاج يزور قوات حفظ السلام في مينوسما

زار رئيس الأركان العامة للجيوش فى ساحل العاج الجنرال لاسينا دومبيا، بصحبة سفير ساحل العاج فى باماكو باكايوكو شيخ، قوات حفظ السلام الإيفوارية في مينوسما في تمبكتو.وذكرت الصحيفة الإيفوارية (أبيدجان)، اليوم الإثنين، أن الزيارة تأتي بعد الهجوم الذي تعرضت له الكتيبة الإيفوارية في تمبكتو، وخلفت أربعة قتلى وثلاثة جرحى، حيث تهدف الزيارة إلى شد أزر الجنود ورفع روحهم المعنوية.وكان فى استقبال الجنرال دومبيا لدى وصوله إلى معسكر تمبكتو قائد القطاع الغربي لقوة مينوسما الجنرال وائل شوقي.ونقل رئيس الأركان العامة للجيوش إلى حفظة السلام الإيفواريين تعازي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للجيوش ودعاهم إلى الصمود، لأنهم يخوضون معركة نبيلة وعادلة، مؤكدا أن مهمتهم هى الوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب المالي في إطار متعدد الجنسيات لإحلال السلام والاستقرار في هذا البلد الجريح.من جانبه، أشاد سفير كوت ديفوار في مالي باكايوكو شيخ، بالكتيبة الإيفوارية بأكملها بما تتمتع به من إحساس عالٍ بالمسؤولية والاحترافية بشهادة جميع الأطراف الفاعلة فى مالى.وينتشر أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وعددهم أكثر من 13 ألف جندي؛ بهدف الحد من العنف الذي تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.