بيومي وخاطر يصوران «تماسيح النيل» في أسوان (صور)

انتهى طاقم عمل فيلم "تماسيح النيل" من تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الجديد الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي على متن سفينة.ويقدم الفنان بيومي فؤاد دور القبطان الرئيسي للسفينة، وسليمان عيد مساعده، ومصطفى خاطر وكريم عفيفي راكبين على متن السفين، ويناقشون قضية قرصنة تتعرض لها السفينة في إطار من الكوميديا.واختار المخرج سامح عبدالعزيز مدينة أسوان لتصوير الفيلم الجديد؛ نظرا للأماكن والديكورات المميزة على شاطئ النيل في المدينة الجنوبية التي تسمح بإخراج صورة مميزة، والفيلم الجديد كتبه لؤي السيد، ومن المقرر عرضه خلال عيد الفطر القادم.