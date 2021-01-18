4 أبراج فقط مواليدها الأشخاص الأبرد على الإطلاق

برج الجوزاء



برج الدلو



برج العقرب



برج الحوت



تؤثر الأبراج الفلكية بشكل كبير في تكوين شخصيات مواليدها وتصرفاتهم، وتؤثر أيضًا على التوافق بين الشريكين، ولا شكّ أن العلاقة بين الشريكين تحتاج إلى شغف كبير وتنتهي إذا كان أحد الشريكين باردًا في تعاملاته.تتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، لـ"الدستور"، عن أكثر الأبراج برودة في العلاقة بين الشريكيين.يفتقد مواليد برج الجوزاء لأي شكل من أشكال الرومانسية لأنهم يغلبون العقل على القلب وأكثر ما يزعج شريكهم أنهم لا يقولون أي كلام لطيف ورومانسي، على الرغم أنهم أشخاص حساسة ولطيفة ولكن لا تتحكم العاطفة فيهم، ويؤثر ذلك على علاقتهم بالشريك.مواليد برج الدلو أشخاص عقلانية لأقصى حد حتى في علاقاتهم العاطفية مما يشعر الشريك بالإهمال الكبير مما قد يضطره للرحيل بسبب برود مواليد برج الدلو.لا يميل مواليد برج العقرب للقيام بالامور الرومانسية، وعلاقتهم بالشريك قائمة على العقلانية الزائدة، ومن الممكن أن يتسبب برودهم في العلاقة بالكثير من المشاكل مع الشريك الذي يرحل بسبب عدم شعوره بالأمان.بالنسبة لمواليد برج الحوت سبب برودهم في التعامل هو انشغالهم الكثير دائمًا وعدم تلبية طلبات الشريك لذلك يجب عليهم الانتباه إلى تلك المشكلة لأن الشريك دائما يشعر بالإهمال ويفكر بالانفصال عنهم.