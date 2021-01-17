إيطاليا تسجل 377 وفاة و12 ألف إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية 377 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و12 ألفًا و415 حالة إصابة جديدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم الإخبارية، وكانت إيطاليا سجلت أمس السبت 475 وفاة و16 ألفًا و310 إصابة بكوفيد 19.وسجلت إيطاليا إجمالًا 82 ألفًا و177 حالة وفاة بفيروس كورنا، ومليونين و380 ألف حالة إصابة منذ فبراير من العام الماضي.