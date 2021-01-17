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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سودانيون يحرقون علم إسرائيل احتجاجا على توقيع التطبيع

الأحد 17/يناير/2021 - 06:03 م
سودانيون يحرقون علم
سودانيون يحرقون علم إسرائيل احتجاجا
وكالات
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أحرق عشرات المحتجين السودانيين، اليوم الأحد، علم إسرائيل أمام مقر مجلس الوزراء السوداني بوسط العاصمة الخرطوم احتجاجا على توقيع اتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

وقال المحتجون إنهم يمثلون "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" وحملوا لافتات كتب عليها "التطبيع خيانة" و"التطبيع جريمة" و"التطبيع ابتزاز أمريكي مقابل الخضوع للأمريكان".

وفي السادس من يناير، ولمناسبة زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للخرطوم، وقع السودان اتفاق تطبيع مع إسرائيل تزامنا مع حصوله على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بعد بضعة أسابيع من شطب الخرطوم من القائمة الأمريكية المتهمة بتمويل الإرهاب.

ولا يزال الاتفاق يتطلب مصادقة السلطة التشريعية قبل أن يدخل حيز التنفيذ، علما أن لا برلمان انتقاليا في السودان حتى الآن.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019. وتسعى هذه الحكومة إلى إعادة بناء الاقتصاد بعد عقود من العقوبات والنزاعات الداخلية.

وتعتقد السلطة الانتقالية أن تحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19.

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