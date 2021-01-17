«الأرثوذكسية»: اقتصار قداس عيد الغطاس على الكهنة والمرتلين

كشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور "؛ عن ترتيبات قداس عيد الغطاس المجيد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي يترأسه مساء غدًا.وقال القس بولس حليم، في تصريحاته: إن البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية؛ مضيفا: أنه يقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس -تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن-، الثلاثاء 19 يناير الجاري.وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير بقداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.ومن المقرر أن تقتصر معظم الإيبارشيات مثل إيبارشيتى دير المحرق والوادي الجديد والفيوم قداسات عيد الغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.