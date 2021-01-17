أمطار غزيرة ورياح.. نوة «الفيضة الكبرى» تحاصر الإسكندرية (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أنحاء متفرقة من المحافظة، صحبتها رياح شديدة، وانخفاض في درجة الحرارة.وكانت المدينة الساحلية تعرضت منذ صباح اليوم، إلى رياح محملة بالأتربة، وكست الغيوم سماء المدينة، وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى التي تتعرض لها المحافظة منذ يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد الموافق ١٧ يناير، بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وتابعت أنه تشير التوقعات إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، تزداد غزارة من بعد الظهر خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر‏ واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.