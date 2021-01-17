اليوم جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لـ3 نقابات فرعية

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد اليوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري، لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان.وتعقد الجلسة برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.وتعقد الجلسة على مجموعتين، الأولى: «شمال القاهرة»، بينما المجموعة الثانية: جنوب القاهرة – حلوان