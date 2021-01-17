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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تعميم حظر التجوال في إفريقيا الوسطى

الأحد 17/يناير/2021 - 08:51 ص
حظر التجوال في إفريقيا
حظر التجوال في إفريقيا الوسطى
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شددت حكومة إفريقيا الوسطى، اليوم الأحد، إجراءات تنفيذ حظر تجوال كانت قد فرضته اعتبارا من فجر يوم الجمعة الماضي في العاصمة باجوي، حيث مددت الحكومة نطاق هذا الحظر إلى كافة أرجاء البلاد وذلك حتى إشعار آخر.

وذكرت إذاعة إفريقيا الوسطى (راديو بانجوي)، أن الحظر المشدد الشامل سيتم تنفيذه بكل الحسم الواجب وأنه سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وأهابت بالمواطنين الالتزام به التزاما كاملا.

ويقول المراقبون إن تشديد إجراءات حظر التجوال في إفريقيا الوسطى وتمديد نطاقه يعد مؤشرا على مدى الاحتقان الذي تشهده البلاد منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، والتي شككت قوى المعارضة في نزاهتها وطعنت على نتائجها في الرابع من يناير الجاري.

ففي تلك الانتخابات فاز ارشانجى توديرا برئاسة إفريقيا الوسطى بنسبه 92ر53 % من إجمالي أصوات الناخبين وهى النسبة التي شكك فيها معارضوه وهددوا بالزحف المسلح صوب عاصمة البلاد وهو الزحف الذي قالت مصادر مطلعة إنه مدعوم من جماعات مرتزقة تنتمي لدول من إفريقيا وأخرى من خارج القارة.

في حين حث رئيس إفريقيا الوسطى ارشانجى توديرا شعبه على الابتعاد عن العنف والالتزام بالديمقراطية السلمية.. بينما أصدر عشرة من قيادات الحركات المعارضة له بيانا مشتركا أكدوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويعتبر المراقبون أن الإجراءات المشددة الأخيرة تسعى إلى إجهاض أية تحركات لقوات المعارضة المسلحة على الأرض، كما تأتي تلك الإجراءات الأمنية في إفريقيا الوسطى استباقا لقرار محكمة الطعون الانتخابية بشأن طعون المعارضة في نتائج الانتخابات الأخيرة التي شابتها أعمال عنف وهو القرار الذي سيصدر غدا الاثنين، وقد يأتي على غير ما يشتهى قادة المعارضة في إفريقيا الوسطى.

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